Urologia Aparecida de Goiânia – Descubra como é feita a correção de varicocele?

A varicocele é uma doença que causa a dilatação anormal das veias que compõem o cordão espermático. Além de causar a presença de varizes nos testículos, essa condição é a principal causa de infertilidade masculina.

Os três graus da varicocele determinam sua gravidade. São eles:

Grau 1: as varizes só podem ser percebidas através da palpação com a manobra de Valsalva.

Grau 2: as varizes podem ser percebidas através da palpação, mesmo sem a manobra de Valsalva.

Grau 3: as varizes são facilmente visualizadas e palpadas sem o auxílio da manobra de Valsalva.

Para pacientes com varicocele grau 3, como os casos de infertilidade e atrofia testicular a intervenção cirúrgica é indicada para restaurar a qualidade seminal e assim a fertilidade.

O procedimento, chamado varicocelectomia, corrige o fluxo sanguíneo que passa pelos testículos para que ele não passe pelas veias obstruídas. Com um microdoppler intraoperatório, o cirurgião desconecta as veias afetadas para redirecionar o fluxo de sangue para as veias normais.

O processo é minimamente invasivo e tem uma recuperação rápida. Para saber mais sobre esse procedimento, entre em contato!

