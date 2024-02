Cirurgia Plástica Goiânia – Existe uma melhor época para realizar a cirurgia plástica?

A escolha do momento para realizar uma cirurgia plástica é uma consideração crucial. Muitos cirurgiões plásticos recomendam que os procedimentos ocorram durante os meses mais frios, como outono e inverno, já que as condições climáticas favorecerem a recuperação.

Durante esse período, é mais fácil evitar a exposição excessiva ao sol, minimizando riscos de cicatrização hiperpigmentada. O pós operatório é menos desconfortável como por exemplo o uso de malhas e cintas compressivas. Além disso, as roupas mais cobertas ajudam a proteger as áreas operadas. No entanto, a indicação pode variar dependendo do tipo de procedimento e das necessidades individuais.

Planejar a cirurgia nas férias ou em uma fase menos movimentada da vida pessoal e profissional também é fundamental para garantir uma recuperação tranquila. Em última análise, é importante discutir as opções com um cirurgião plástico qualificado para determinar a época mais adequada, levando em conta fatores específicos do paciente.

Já planejou sua cirurgia plástica?

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica