Ultrassonografia de abdome superior na avaliação de cólica biliar

A cólica biliar é a manifestação clínica da presença de cálculos (pedras) na vesícula. O principal sintoma é uma dor ou cólica na zona do “estômago” ou abaixo das costelas à direita, que pode se estende para o lado oposto, para as costas, para o peito ou restante abdome. Esta dor surge de modo abrupto, muitas vezes durante a noite e dura minutos ou horas. Por vezes são acompanhadas de enjoos, vômitos, suores e palidez.

A dor no abdômen pode ter diversas causas, por isso, é primordial a realização de exame de imagem para o diagnóstico. Em casos de suspeita de cólica biliar é indicado o ultrassom do abdome. O exame usa ondas sonoras de alta frequência para criar imagens do órgão em uma tela, permitindo visualizar a presença das pedras.

A cólica biliar pode ser uma emergência médica, por isso o diagnóstico rápido contribui para um melhor prognóstico.

