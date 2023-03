Psiquiatria Goiânia – O que é Transtorno de uso da internet?

O Transtorno de Dependência da Internet, também chamado de Uso Patológico de Internet, foi identificado recentemente por profissionais da saúde mental e, apesar de ainda não ser reconhecido como distúrbio pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, diversas pesquisas vem sendo realizadas sobre o assunto, pois há um grande impacto negativo na vida dos indivíduos acometidos.

Caracterizado pelo uso compulsivo da internet e a inabilidade para dosar o tempo que se passa online, o Uso Patológico de Internet faz com que o paciente sinta desinteresse no “mundo real” e irritabilidade desproporcional caso não consiga estar conectado.

Antes de falar sobre os sintomas desse transtorno, é fundamental ressaltar que passar muitas horas online não significa necessariamente que uma pessoa está viciada, afinal, são muitas as profissões que, justamente, demandam que os trabalhadores estejam sempre conectados.

Assim, o Uso Patológico de Internet não está ligado apenas com o tempo, mas também com outros fatores, como sentir a necessidade de estar sempre online e ter a vida social e profissional prejudicada por isso. Portanto, os principais sintomas do Transtorno de Dependência da Internet são:

Perder o interesse por relacionamentos com parceiros amorosos, amigos e família;

Isolar-se do convívio social para usar a internet;

Sentir irritação, ansiedade, mau humor e raiva quando fica sem conseguir acessar a internet;

Mentir sobre a quantidade de tempo que passa online;

Não ir em locais que não tenham rede móvel ou wi-fi disponível;

Dormir pouco;

Queda do rendimento e produtividade, seja na escola, faculdade ou trabalho;

Pensamento obsessivo em estar conectado;

Perda de noção de quantas horas ininterruptas está utilizando a internet.

Para tratar o vício, o primeiro passo é reconhecer que o problema existe. Com isso, é possível promover mudanças comportamentais que podem ajudar a controlar o uso patológico, como estabelecer horários específicos para verificar a internet, evitar o celular quando estiver com outras pessoas, dedicar-se à um hobby e praticar atividades físicas.

Além disso, a terapia cognitivo comportamental é altamente recomendada para ajudar com o problema, pois o profissional poderá ajudar o paciente a encontrar estratégias efetivas para diminuir a necessidade de estar online e se reconectar com os ambientes e pessoas ao seu redor.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

