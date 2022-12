Tratamento Depressão Goiânia – Qual a diferença entre depressão e tristeza?

A tristeza é um sentimento normal e saudável, geralmente passageiro causado por algum acontecimento específico como a perda de um familiar, um divórcio, o desemprego, uma doença grave, etc. A tristeza é um sentimento que geralmente dura algumas horas ou até alguns dias, e que não afeta a produtividade, você consegue realizar as tarefas e responsabilidades do dia a dia.

Já o indivíduo com depressão sente uma tristeza profunda, sem fim, acompanhada de sentimentos de dor, amargura, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como apatia, dificuldade de concentração, desinteresse por atividades antes prazerosas, insônia ou sonolência excessiva, alterações no apetite, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte e alteração da libido.

Alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver a depressão, entre eles: genética, disfunção bioquímica do cérebro, aspectos da personalidade (baixa autoestima ou pessimismo), estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas e fatores ambientais como exposição à violência, à negligência ou à pobreza.

Na depressão, o sentimento de tristeza não passa e afeta vários aspectos da vida como: saúde, trabalho, relacionamentos, família e vida social. Não é necessário acontecer algum evento doloroso ou dramático para a depressão aparecer.

O diagnóstico da depressão é clínico com base nos sintomas descritos e a história de vida do paciente. Além do espírito deprimido e da perda da satisfação e interesse em realizar as atividades do dia a dia por pelo menos duas semanas, a pessoa deve apresentar também de quatro ou mais sintomas descritos.

Como a depressão muitas vezes pode ser confundida com um sentimento de tristeza, é importante entender as suas diferenças para que o diagnóstico seja realizado de forma precoce.

Agende sua consulta com o psiquiatra. Cuidar da saúde mental também é cuidar da saúde.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

