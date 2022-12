Tratamento ansiedade Goiânia – Ter ansiedade é normal?

Ter ansiedade em situações específicas que provocam medo, dúvida ou expectativa é normal. Como por exemplo em algumas situações: antes de uma entrevista de emprego; do nascimento de um filho; do resultado de um concurso, vestibular ou prova importante; de uma viagem a algum lugar novo; de uma cirurgia mais complexa, etc. Nestes casos, a ansiedade é como um sinal de alerta para os desafios que porventura a pessoa precise enfrentar, favorecendo sua adaptação às novas condições de vida.

Se a ansiedade dura no mínimo seis meses e provoca três ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono, neste caso estamos diante do transtorno da ansiedade generalizada (TAG).

O transtorno da ansiedade generalizada (TAG), é um distúrbio caracterizado pela “preocupação excessiva ou expectativa apreensiva”, persistente e de difícil controle, que também pode apresentar outros sinais, como:

Palpitações;

Falta de ar;

Taquicardia;

Aumento da pressão arterial;

Sudorese excessiva;

Dor de cabeça;

Mudança nos hábitos intestinais;

Náuseas;

Aperto no peito.

A pessoa com transtorno da ansiedade generalizada (TAG) apresenta um nível de ansiedade desproporcional aos eventos causadores do transtorno, gerando muito sofrimento e interferindo na qualidade de vida e no desempenho familiar, social e profissional.

O transtorno da ansiedade generalizada pode afetar indivíduos de todas as idades, de crianças a idosos, e classes sociais. Geralmente as mulheres são mais afetadas por essa doença do que os homens.

O psiquiatra é o profissional especializado no diagnóstico e tratamento do transtorno da ansiedade generalizada. O diagnóstico é feito através da história de vida do paciente, a avaliação clínica criteriosa e, quando necessário, a realização de alguns exames complementares.

O tratamento é realizado com o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, sempre sob orientação médica, e a terapia comportamental cognitiva. O tratamento à base de medicamentos geralmente deve ser mantido por seis a doze meses após o desaparecimento dos sintomas e descontinuado em doses decrescentes.

Se apresentar alguns dos sintomas descritos entre em contato e agende sua avaliação. Cuide da sua saúde mental!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

