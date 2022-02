Tratamento de lesões por pressão – Hemograma auxilia na prevenção e tratamento de lesões por pressão

É de suma importância no tratamento de feridas uma avaliação integral do paciente que inclui solicitar e interpretar exames laboratoriais. Já que as feridas podem ter causas intrínsecas ou extrínsecas.

Existe uma relação significativa entre desenvolvimento de lesão por pressão e valores baixos de hemoglobina, hematócrito e hemácias. Estes parâmetros podem ser úteis na identificação dos pacientes em risco de desenvolver a lesão, além do monitoramento e tratamento de pacientes portadores dessas feridas.

A avaliação integral do paciente contribui para a prevenção e tratamento de feridas.

