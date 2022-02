Tratamento de Feridas Goiânia – Como prevenir escaras?

Escaras são lesões por pressão que surgem na pele de pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição, geralmente acamadas ou com mobilidade reduzida. Essas lesões ocorrem devido à pressão constante da pele em pontos com proeminências ósseas que ficam em contato com a superfícies como o colchão ou cadeira de rodas.

Para prevenir as escaras podem ser realizadas medidas simples como:

-Mude a posição do paciente acamado, movimentando-o sequencialmente a cada 3 horas;

-Avalie diariamente a pele das regiões mais suscetíveis às lesões (região acima do cóccix, parte superior e lateral do fêmur, lateral dos pés e calcanhares);

-Ao mudar a posição do paciente, nunca o arraste sobre a cama para não provocar abrasões na pele;

-Usar colchão recomendado para acamados que diminui o atrito com a pele;

-Mantenha a higiene corporal do paciente. Use sabonetes neutros sem esfregar e seque adequadamente, já que a umidade favorece o aparecimento de escaras;

-Forneça uma dieta equilibrada e uma boa hidratação que contribuem para a melhora da saúde.

-Realize movimentações dos membros do paciente para melhorar a circulação e reduzir o tempo de pressão.

-Mantenha a hidratação adequada da pele do paciente com cremes e óleos.

Caso o paciente apresente escaras, procure tratamento especializado no Pronto Socorro para Queimaduras. Somos referência no tratamento de feridas.

