Tratamento de Feridas Goiânia – Estresse prejudica a cicatrização de feridas

De acordo com pesquisas, o estresse está associado com períodos mais longos de cicatrização e foi identificado como uma das causas do atraso da cura de feridas.

Conheça os efeitos do estresse no processo de cicatrização:

-Níveis elevados de cortisol, produzidos pelo estresse causam a vasoconstrição periférica, prejudicando a perfusão dos tecidos.

-Excesso de cortisol diminui a atividade de macrófagos e neutrófilos, células que atuam no processo de defesa do organismo, favorecendo a infecção.

– Mantém a ferida no estado inflamatório, retardando o processo de cicatrização.

-Diminui a produção de colágeno que prejudica a formação de tecido de granulação, importante na cicatrização de feridas.

-Inibi a produção de queratinócitos, prejudicando a epitelização das bordas da ferida.

Por isso, mantenha o estresse controlado para ter sucesso na cicatrização de feridas.

Faça seu tratamento de feridas no Pronto Socorro para Queimaduras.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476