Tratamento de Feridas – Fatores de risco para o desenvolvimento do pé diabético

Pessoas com diabetes precisam estar atentas à saúde, principalmente com as lesões que podem surgir. Umas das principais lesões que acometem os diabéticos é o “pé diabético” definido como qualquer alteração de origem neurológica, ortopédica ou vascular que acomete a região.

A polineuropatia diabética e a doença arterial periférica são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do pé diabético. Essas doenças associadas a traumas em membros inferiores, podem colaborar para o desenvolvimento de feridas e úlceras que infectadas podem acarretar complicações, como a amputação.

O pé diabético é uma condição grave que deve ser tratada com profissionais capacitados.

O Pronto Socorro para Queimaduras é referência no tratamento de pé diabético. Agende sua avaliação com os nossos especialistas!

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476