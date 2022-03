Urologista Goiânia – Qual a relação entre obesidade e doenças urológicas?

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde e tem relação direta com várias doenças, entre elas as urológicas.

Entre os efeitos da obesidade na saúde urológica estão o aumento do risco de desenvolver câncer de próstata e de rim, Hiperplasia prostática benigna, cálculos renais, infertilidade, incontinência urinária e também a disfunção sexual, já que a produção de testosterona, principal hormônio masculino responsável por controlar as funções e o desempenho sexual, pode ser afetada consideravelmente pelo excesso de peso.

