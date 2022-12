Tratamento Câncer de Rim Goiânia – Quais os tratamentos cirúrgicos para câncer de rim?

Para a maioria dos casos de câncer de rim, o principal tratamento é o cirúrgico que se divide em nefrectomia radical e nefrectomia parcial. A nefrectomia radical é feita com a remoção total do rim e geralmente é indicada para tumores volumosos. As nefrectomias parciais são preferíveis e indicadas para tumores pequenos e localizados na periferia dos rins. Nesse tipo de cirurgia é retirada somente o tumor com uma margem de tecido saudável, preservando o restante do rim.

Ambos os procedimentos podem ser realizados por cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. As técnicas laparoscópica e robótica são cirurgias menos invasivas, por isso apresentam inúmeras vantagens como: menos chances de infecção; menor perda sanguínea e menor risco de transfusão de sangue; menos dor no período pós-operatório; alta hospitalar mais rápida e retorno mais precoce às atividades diárias.

Saiba mais sobre as opções de tratamento para câncer de rim.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Clínica Uro Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Robótica, Clínica de Urologia Goiânia, Clínica Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Câncer de Próstata, Exame do Homem Goiânia, Órion Business, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Clínica Urológica Goiânia, Endourologia Goiânia, Nefrectomia Robótica Goiânia, Prostatectomia Robótica Goiânia, Hiperplasia Prostática Goiânia