Tratamento Câncer de Rim Goiânia – Câncer de rim afeta principalmente homens entre 50 a 70 anos

A doença é aproximadamente duas vezes mais frequente em homens do que em mulheres, já que os eles são mais propensos ao hábito de fumar, o principal fator de risco do câncer de rim. A exposição a produtos químicos cancerígenos no trabalho é outro fator que explica a maior incidência de câncer renal nos homens.

A maior incidência da doença na faixa etária de 50 a 70 anos ocorre por que a idade também é um dos fatores de risco para o câncer de rim. Outros fatores associados a doença que também podem ser considerados de risco são a obesidade, hipertensão arterial, histórico familiar e doença renal avançada, especialmente aquelas que necessitam de diálise.

O câncer de rim geralmente não causa sintomas, por isso se você é homem entre 50 a 70 anos e apresenta um dos fatores de risco consulte regularmente o urologista.

