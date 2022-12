Cirurgia Plástica Goiânia – Por que escolher a Dra. Lorena Rosique para realizar sua cirurgia plástica?

A Dra Lorena Rosique é uma cirurgiã especialista na área de cirurgias plásticas estéticas e de reparação com excelente formação em Medicina pela UNICAMP e especializações nas áreas de Cirurgia e Cirurgia Plástica respectivamente pela UNICAMP e pela Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, grandes centros de referências. Possui uma excelente formação e ampla experiência, se convertendo em uma cirurgiã plástica com habilidades únicas na realização de procedimentos corporais e faciais com muitos casos de sucesso.

Sempre em busca de novos conhecimentos e técnicas cirúrgicas para estar totalmente atualizada, a Dra Lorena Rosique participa ativamente de cursos e congressos de Cirurgia Plástica.

Por ser mulher, a Dra Lorena Rosique é mais detalhista e com maior empatia com outras mulheres, entendendo seus desejos e anseios em relação ao corpo feminino. Por ser apaixonada pela cirurgia plástica, a Dra Lorena Rosique tem pelos seus pacientes muita dedicação e comprometimento.

Os principais tipos de cirurgias plásticas realizadas são as cirurgias de contorno corporal, abdominoplastia, lipoaspiração, mamoplastia (aumento e redução das mamas), prótese de glúteo, entre outras. Também realiza diversas cirurgias da face como, blefaroplastia, lifting facial, rinoplastia, otoplastia, entre outras. Realiza tratamento contra o envelhecimento através dos fios de sustentação, laser de CO2 fracionado, preenchimento facial, toxina botulínica, rinomodelação e muitas outras.

A Dra Lorena Rosique tem seu consultório no Edifício Absolut no setor Bueno, e conta com uma equipe completa composta por fisioterapeuta, enfermeiras, nutricionista, psicóloga, entre outros colaboradores.

Atendendo no Consultório no Edifício Absolut, um local acolhedor e agradável em local privilegiado no Setor Bueno. As cirurgias são realizadas em hospital completo, com UTI e médico 24h garantindo a segurança e a saúde dos seus pacientes.

Espero a sua visita!

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

Singular Saúde Integrada

Endereço: Av T-4 esq com T-13, n° 1478, Setor Bueno, Edifício Absolut Center, Salas 183/184 A, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 36366069

WhatsApp: (62) 99697-9406

Acesse o site: https://dralorenarosique.com.br

Procedimentos:

-Abdominoplastia

-Lipoaspiração

-Mamoplastia

-Prótese de Glúteos

-Lifting facial

-Blefaroplastia

-Rinoplastia

-Fios de Sustentação

-Preenchimento Facial

-Toxina Botulínica