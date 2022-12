Cirurgia Plástica Goiânia – Você conhece a cirurgiã plástica Dra. Lorena Rosique?

Sou médica especialista e apaixonada por Cirurgia Plástica, mas você conhece a minha história?

Realizei a minha graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, a UNICAMP, me formei em 2010. Durante o curso de medicina participei de diversos cursos de extensão universitária que proporcionaram maior vivência e experiência em Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutiva.

Em 2007, no Hadassah Medical Center, Jerusalém, em Israel participei do Observership Program in Plastic and Aesthetic Surgery.

Em 2010 participei do ATLS – Suporte Avançado à Vida no Trauma, no American College of Surgeons, Equipe do Trauma Unicamp – em Campinas, São Paulo. Também em 2010 participei do ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, no American Heart Association, Centro de Treinamento Internacional Terzius – em Campinas, São Paulo. Dois cursos importantes, que proporcionaram uma vasta experiência e vivência na área de Cirurgia e Emergência.

Logo após a graduação em 2011 fiz a Pós-Graduação em Medicina Estética pelo Instituto Brasileiro de Ensino – ISBRAE, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Participei do Curso Ciências da Longevidade Humana e Fisiologia Hormonal Aplicada, ministrado pelo especialista o Dr. Ítalo Rachid, em 2011.

No ano seguinte em 2012, na Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, participei do Observership Program in Reconstructive Surgery.

De 2012 a 2014 fiz a minha primeira residência médica e especialização na área de Cirurgia Geral pela Universidade Estadual de Campinas, a UNICAMP. Escolhi a Cirurgia Plástica, como minha segunda especialização que foi concluída em 2019 na Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, São Paulo.

Com foco na área de Cirurgia realizei diversos cursos e estágios. Em 2017 fiz estágio em Cirurgia Craniomaxilofacial no Hospital Sobrapar, em Campinas, São Paulo. Em 2018 participei do Observership Program, no Dallas Plastic Surgery Institute em Dallas, Texas, Estados Unidos, ministrado pelo Dr. Rod Rohrich, um dos cirurgiões plásticos mais influentes deste século e repetidamente eleito um dos melhores cirurgiões plásticos de Dallas.

Aprimorei meus conhecimentos em Rinoplastia, com o curso no Dallas Rhinoplasty Meeting – Texas, Estados Unidos. Também participei do curso de Rinoplastia Estruturada – Projeto Open em Goiânia, Goiás.

Em 2018 fiz estágio em Cirurgia Craniomaxilofacial no Núcleo de Plástica Avançada no Hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo com a Dra. Vera Cardim, uma referência em Cirurgia Craniomaxilofacial e Cirurgia Plástica no Brasil. Também fiz estágio em Cirurgia Plástica Facial no Hospital da Plástica com a Dr. Farid Hakme no Rio de Janeiro.

Em 2017 e 2018 fiz uma Pós Graduação em Medicina Intensiva pelo Hospital Einstein em São Paulo, sendo plenamente capacitada para atendimentos de urgência, emergência e para pacientes graves internados em UTI.

Em 2020 iniciei especialização em Lipoescultura de Alta Definição, com cursos em São Paulo e Rio Grande do Sul, utilizando as técnicas mais avançadas de Lipoaspiração, U-Graft, Renuvion e Bodytite.

Na minha história na medicina, passei por diversos anos de formação e participo ativamente de cursos e congressos na área de Cirurgia e Cirurgia Plástica. Sou apaixonada pela cirurgia plástica, por isso dediquei anos de estudo e comprometimento para oferecer aos meus pacientes procedimentos de alto padrão, totalmente seguros e com resultados satisfatórios.

Cada dia tenho a certeza de que essa foi a minha melhor escolha.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

