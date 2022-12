Jornal Opinião Goiás – Ministério da Saúde oferta seis cursos sobre reabilitação da pessoa com deficiência

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), destaca seis cursos gratuitos, direcionados a profissionais de saúde envolvidos na reabilitação de pessoas com deficiências. As capacitações, disponíveis na plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), já habilitaram 21.681 multiplicadores.

Conheça as ofertas educacionais:

Atenção à Pessoa Amputada

No curso é possível compreender as orientações relativas à atenção à pessoa amputada como parte do processo de melhoria dos serviços previstos no SUS por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), que é a ordenadora das políticas de saúde relacionadas à pessoa amputada. Carga horária de 30 horas-aula. Matrículas seguem até 30 de março de 2023.

Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral

Através deste curso é possível compreender a definição, a caracterização e as classificações da Paralisia Cerebral (PC), bem como o diagnóstico, os fatores de risco e as condições associadas à PC. Espera-se, assim, abordar informações necessárias para que a atenção à pessoa com PC seja direcionada de forma adequada no contexto do SUS. Carga horária de 30 horas/aulas. Matrículas seguem até 30 de março de 2023.

Atenção à Pessoa com Síndrome de Down

Durante o curso será possível conhecer e entender melhor as particularidades e características da Síndrome de Down e o papel do profissional neste contexto. Carga horária de 30 horas-aula. Matrículas seguem até 30 de março de 2023.

Atenção à Pessoa Idosa com Deficiência

Neste curso será possível compreender como as equipes multiprofissionais de saúde atuam na reabilitação da pessoa idosa, em diferentes pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS, considerando que o planejamento da reabilitação da pessoa idosa seja realizado juntamente com as demais intervenções terapêuticas e de promoção da saúde e prevenção de agravos. Carga horária de 60 horas-aula. Matrículas seguem até 30 de março de 2023.

Comunicação Efetiva com a Pessoa com Deficiência Auditiva e Surda na Atenção Primária em Saúde

Este curso lança o desafio de buscar por novas perspectivas para a identificação das diversas possibilidades de comunicação que uma pessoa com deficiência auditiva ou surda pode ter. Serão apresentadas as peculiaridades da história da pessoa com deficiência auditiva e surda, e as formas de comunicação e as conquistas que a rede de cuidados à pessoa com deficiência já alcançou, assim como a influência das perdas auditivas e as possibilidades de restabelecimento do fluxo de comunicação com o uso de tecnologias. Carga horária de 180 horas-aula. As inscrições seguem até 31 de janeiro de 2023.

Cuidado em Saúde Bucal para Pessoas com Deficiência na Atenção Primária à Saúde

Por intermédio deste curso, será possível compreender a produção do cuidado em Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde (APS), bem como identificar as especificidades no manejo da pessoa com deficiência dentro da APS. Carga horária de 45 horas-aula. Matrículas seguem até 9 de fevereiro de 2023.