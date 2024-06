Títulos do agronegócio registram alta significativa em maio

De acordo com o mais recente Boletim de Finanças Privadas do Agro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os principais instrumentos de financiamento privado do agronegócio, como as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e as Cédulas de Produto Rural (CPR), apresentaram desempenho robusto em maio.

O estoque das LCA aumentou 15% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 471 bilhões, apesar de uma leve diminuição de 1% nos últimos cinco meses.

O estoque de CPR subiu para R$ 340 bilhões em maio, um crescimento de 37% comparado ao mesmo período de 2023, seguindo a tendência de alta desde a obrigatoriedade de registro em 2020.

Os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) cresceram 147% em patrimônio líquido nos últimos 12 meses, chegando a R$ 34,77 bilhões em maio, embora tenham apresentado uma variação negativa de 8% nos últimos cinco meses devido à reclassificação de um fundo.

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) também mostraram crescimento significativo de 31%, com o estoque atingindo R$ 140 bilhões em maio de 2024.

Por sua vez, os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) tiveram um crescimento de 11%, totalizando R$ 32 bilhões em maio.

Este Boletim é elaborado pelo Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário da Secretaria de Política Agrícola.