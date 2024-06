Brasil amplia mercado de peixes ornamentais nas Filipinas

O governo das Filipinas aprovou a exportação de peixes ornamentais do Brasil, ampliando as oportunidades para o agronegócio brasileiro. Esta é a terceira abertura de mercado nas Filipinas nos últimos seis meses, seguindo as autorizações para alevinos de tilápia e produtos de reciclagem animal.

As Filipinas importaram mais de US$ 907 milhões em produtos do agronegócio brasileiro em 2023, com carnes representando 66% desse valor. De janeiro a maio de 2024, as exportações brasileiras para as Filipinas superaram US$ 594 milhões.

Com essa aprovação, o Brasil alcançou 69 novos mercados em 2024, totalizando 147 aberturas em 51 países desde 2023. O sucesso é resultado da parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).