EUA aceitam Certificado Sanitário Brasileiro para óleo de cozinha usado

O Brasil celebra a decisão dos Estados Unidos de aceitar o Certificado Sanitário Internacional Vegetal (CSIV) para a exportação de óleo de cozinha usado (“Used Cooking Oil” – UCO). Este resíduo, derivado de óleos e gorduras vegetais utilizados na indústria alimentícia, é fundamental para a produção de biocombustíveis como biodiesel e combustível de aviação sustentável.

Para atender às exigências americanas, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitirá certificações de rastreabilidade, identidade e origem do produto, baseadas em auditorias rigorosas dos procedimentos de autocontrole dos estabelecimentos exportadores.

A exportação de UCO para os Estados Unidos abre um mercado significativo para o Brasil, especialmente devido à crescente demanda por biocombustíveis no país. Em 2023, os EUA importaram cerca de 1,4 milhão de toneladas métricas de UCO, suficientes para produzir 2,27 bilhões de litros de biocombustíveis, totalizando aproximadamente US$ 1,66 bilhão. Os principais fornecedores foram China, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Chile.

Esta é a segunda abertura de mercado dos EUA para produtos agrícolas brasileiros este ano, após a autorização de exportação de gelatina e colágeno de origem animal em janeiro. No ano passado, o Brasil exportou mais de US$ 9,82 bilhões em produtos agrícolas para os EUA, que são o segundo maior parceiro comercial do país.

Com esta nova abertura, o agronegócio brasileiro alcançou sua 146ª expansão comercial em 51 países desde o ano passado. Em 2024, foram abertos 68 novos mercados em 29 países.

Informações adicionais sobre os critérios e requisitos para a habilitação de estabelecimentos armazenadores de UCO para exportação estão disponíveis no site do Mapa. Este avanço é resultado de uma colaboração estreita entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).