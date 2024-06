Agronegócio brasileiro registra exportações de US$ 15,05 bilhões em maio de 2024

Em maio de 2024, as exportações brasileiras de produtos do agronegócio atingiram US$ 15,05 bilhões, correspondendo a 49,6% das exportações totais do país. Produtos como café verde, algodão não cardado nem penteado, celulose e açúcar de cana em bruto foram os principais responsáveis pelo desempenho, com valores de US$ 392,21 milhões, US$ 337,30 milhões, US$ 298,95 milhões e US$ 114,63 milhões, respectivamente.

“Atingir a marca de mais de US$ 15 bilhões em exportações do agronegócio em um único mês não só reforça a competitividade dos nossos produtos no mercado global, mas também representa um grande avanço para a economia brasileira. Esse crescimento impulsiona o desenvolvimento das cadeias produtivas, gera emprego e renda, e proporciona melhores condições de vida para a nossa população. Além disso, para o mercado, essa performance consolida o Brasil como um fornecedor de confiança e qualidade, ampliando nossa presença internacional e abrindo novas oportunidades de negócios”, destacou Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa.

O setor sucroalcooleiro registrou exportações de US$ 1,43 bilhão em maio de 2024, um aumento de 15,3% em relação a maio de 2023. A produção estimada de 46,3 milhões de toneladas de açúcar para a safra 2024/2025 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é a maior da série histórica. Em maio, o Brasil exportou 2,81 milhões de toneladas de açúcar, um aumento de 16,7%.

O setor de carnes teve exportações de US$ 2,13 bilhões em maio de 2024, representando 14,2% das vendas externas do agronegócio. Destacam-se 211,98 mil toneladas de carne bovina in natura, 430,26 mil toneladas de carne de frango in natura e 91,63 mil toneladas de carne suína in natura, todos recordes para o mês.

Os produtos florestais, com exportações de US$ 1,55 bilhão, registraram um aumento de 25,5%. A celulose teve seu preço internacional elevado de US$ 403 por tonelada em maio de 2023 para US$ 551 por tonelada em maio de 2024, um aumento de 36,8%, sendo a China o principal importador.

No acumulado de junho de 2023 a maio de 2024, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 166,38 bilhões, um crescimento de 2,4%. As importações somaram US$ 17,49 bilhões, uma queda de 1,3%.