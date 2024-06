Goiás: mais de 3 milhões de horas de cursos de capacitação realizados por servidores da educação

No último semestre, professores e servidores administrativos da rede estadual de educação de Goiás completaram mais de três milhões de horas de cursos de capacitação, alcançando uma média de 75 horas por colaborador da Seduc. Esse resultado inédito é uma clara mudança na cultura organizacional, promovida pelo Auxílio Aprimoramento do Governo de Goiás em 2022.

“O número é impressionante comparado às horas de capacitação antes do benefício. A maioria das coordenações regionais atingiu 95% de adesão aos cursos. A cultura agora é de estudo e especialização contínua”, diz Joaquim Trindade, ouvidor da Seduc. Ele esclarece que os servidores devem apresentar certificados semestralmente.

Para facilitar a adesão, a Seduc prorrogou o prazo de entrega de certificados para 30 de agosto. Os cursos abrangem temas como administração pública, combate ao racismo e assédio sexual, pedagogia inclusiva e acessibilidade escolar.

Inclusão de todos

O Auxílio Aprimoramento garante um valor mensal de R$ 500 para todos os servidores da Seduc que comprovarem a realização de cursos. A entrega dos certificados é semestral: junho e dezembro. Servidores administrativos devem cumprir 20 horas de capacitação; professores, 40 horas.

A Seduc oferece cursos por meio do Cepfor e a Escola do Governo do Estado de Goiás, além de instituições privadas e conveniadas. Para servidores em graduação, uma declaração é suficiente.

Progressão facilitada

Antes do auxílio, a progressão de categoria dos professores era lenta, podendo levar três anos com a comprovação de 120 horas de cursos. Cada progressão horizontal aumenta o salário em 2%. Com o Auxílio Aprimoramento, a progressão é mais rápida e automática com a prestação de contas semestral. Desde 2022, servidores que cumpriram todos os requisitos receberam R$ 15 mil adicionais.