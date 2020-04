Tireoide e Covid-19

Paciente com hipotiroidismo ou hipertireoidismo não faz parte do grupo de risco para Covid-19. As orientações a serem seguidas são as mesmas destinadas à população geral.

Em caso de infecção pelo coronavírus, NÃO suspenda sua medicação!! Mantenha o tratamento de acordo com a prescrição do seu endocrinologista.

Se for necessário internação hospitalar não se esqueça de informar à equipe médica o nome e a dose da medicação que faz uso.

