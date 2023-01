Timidez ou fobia social: você sabe a diferença entre os dois?

Você sabe qual é a diferença entre timidez e fobia social? Apesar de muitos usarem esses conceitos como sinônimos – e eles terem sim muito em comum –eles são coisas diferentes e afetam com intensidades distintas as pessoas.

Pessoas tímidas podem se sentir ansiosas em situações sociais e experienciar outros problemas como respiração acelerada, tremores na voz, sudorese e rubor na face. Já a fobia social, por sua vez, tem características bastante parecidas, mas com maior intensidade e sintomas mais fortes entre eles:

Ansiedade, incluindo sudorese, falta de ar e taquicardia;

Dor de barriga e náusea;

Desorientação e confusão mental;

Tensão muscular.

Destaca-se também que, ao contrário da timidez, na qual a ansiedade pode surgir momentos antes da pessoa passar por uma situação que ativa seus gatilhos, no caso da fobia social os sintomas podem persistir por semanas ou até meses se ela souber que precisará passar por uma situação em que terá que interagir com outros ou falar em público.

Além disso, no caso de uma pessoa tímida, os sintomas tendem a diminuir conforme as circunstâncias que causam os gatilhos se desenrolam, mas em um indivíduo com fobia social, eles se intensificam.

Assim, a fobia social causa um enorme impacto negativo na vida daqueles que a experienciam e, por isso, precisa ser devidamente diagnosticada e tratada por um psiquiatra para que a pessoa possa ter mais bem-estar e qualidade de vida.

Por isso, se você sente que sua timidez atrapalha excessivamente o seu convívio social, o melhor a fazer é procurar a ajuda de um profissional para investigar se, na verdade, ela se trata de fobia social.

