Você se considera uma pessoa viciada em limpeza e organização ou conhece alguém que se identifica com isto? Se sim, atenção: a mania de limpeza e organização podem ser sinais de Transtorno Obsessivo Compulsivo.

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) trata-se de uma perturbação de origem psiquiátrica que tem como principal característica pensamentos repetitivos que levam a comportamentos compulsivos e obsessões.

Essas obsessões (pensamentos recorrentes e que não podem ser controlados) podem ser de diferentes naturezas, mas, muitas vezes, se manifestam na forma de ideias fixas sobre limpeza e organização.

Algumas pessoas que têm TOC convivem com esse transtorno por anos antes de serem diagnosticadas e, com a recorrência e agravo dos sintomas, muitos têm sua rotina perturbada, tendo suas relações com amigos e familiares afetadas pois o indivíduo fica excessivamente focado em seus pensamentos compulsivos, deixando de realizar tarefas simples e engajando em comportamentos repetitivos.

Sendo assim, em geral o Transtorno Obsessivo Compulsivo está relacionado com 3 sinais principais:

Compulsão: comportamentos repetitivos;

Obsessão: pensamentos obsessivos (muitas vezes relacionados à limpeza e organização);

Ritual: regras rígidas, seguidas diariamente.

Além disso, muitos indivíduos com TOC podem acreditar que se não seguirem um determinado ritual, algo ruim poderá acontecer com ele, familiares e amigos.

Por fim, se diagnosticado o TOC demanda um tratamento assertivo, combinando terapia cognitivo-comportamental e, dependendo da avaliação de um psiquiatra experiente, medicamentos. A partir de um acompanhamento com profissionais capacitados, o TOC pode ser tratado e a qualidade de vida será recuperada!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite o site: https://danilodemelo.com.br

Dr. Danilo de Melo, Destaque, Psiquiatra em Goiânia, Médico psiquiatra em Goiânia, Psiquiatria em Goiânia, Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia