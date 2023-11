“Tão necessária quanto vital”: Caiado celebra avanço na pavimentação da BR-030 rumo à Bahia

O Governo Federal licitou um trecho crucial de 191,5 quilômetros da BR-030, entre Mambaí (GO) e Cocos (BA), com um investimento estimado em R$ 550 milhões. O projeto, destacado como essencial pelo governador Ronaldo Caiado durante o lançamento do edital de licitação, promete fortalecer a conexão entre Goiás e o Nordeste brasileiro.

Caiado enfatizou a importância estratégica dessa pavimentação para o desenvolvimento regional. O evento, realizado no Ministério dos Transportes em Brasília (DF), contou com a presença de autoridades como o ministro Renan Filho, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues e o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela.

Além de conectar regiões importantes, essa rodovia desempenha um papel vital no acesso ao Porto de Ilhéus (BA) e à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Para Caiado, a pavimentação terá um impacto significativo no escoamento da produção e na mobilidade, beneficiando não apenas as cidades diretamente conectadas, como Mambaí, mas também outras como Formoso, Posse, Iaciara e Alvorada do Norte.

O investimento federal é parte do Novo PAC e promete impulsionar setores como o agronegócio e o turismo, enquanto melhora a infraestrutura de mobilidade em todo o país. Jerônimo Rodrigues enfatizou que essa estrada reduzirá significativamente a distância para quem busca o litoral, além de melhorar a segurança ao evitar acidentes e incidentes.

Para o prefeito de Mambaí, Joaquim Barbosa Filho, essa pavimentação é a realização de um sonho de décadas. Agradecendo o empenho do governador Caiado, ressaltou a importância crucial dessa demanda para a região, especialmente para o escoamento da produção local.

Diversos líderes políticos estiveram presentes, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a deputada federal Flávia Moraes, coordenadora da bancada de Goiás na Câmara Federal, e o prefeito de Cocos (BA), Marcelo de Souza Emerenciano.