Gracinha Caiado lança o Pacto Goiás Sem Racismo em busca da igualdade racial

Na tarde desta terça-feira (21/11), a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado, lançou o Pacto Goiás Sem Racismo, uma iniciativa que se soma às ações da atual gestão no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. O evento ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e contou com a presença de autoridades, membros de comunidades quilombolas, indígenas e representantes do Movimento Coletiva das Pretas.

O Pacto, originado por meio de um decreto do Executivo encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), foi inspirado em cartilhas de conscientização existentes no Brasil e no mundo, incluindo a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial, e a Década Internacional dos Afrodescendentes (2015-2024) da ONU.

O Comitê Estadual Gestor, composto por órgãos governamentais e entidades civis, será responsável pela implementação efetiva do pacto, que visa garantir o acesso igualitário às políticas públicas para a população negra, combater estigmas e discriminação racial, além de enfrentar o racismo estrutural no mercado de trabalho. A medida também visa reprimir crimes de racismo, injúria racial e intolerância religiosa, e ampliar a política de saúde integral.

Ao destacar o comprometimento da gestão no combate a qualquer forma de discriminação, Gracinha Caiado ressaltou que o pacto resultará na formulação de um plano estadual de promoção da igualdade racial. “O papel do governo é possibilitar que todas as pessoas vivam com dignidade, equidade e justiça. Dentro do pacto, teremos a produção de dados estatísticos e indicadores sociais para acompanhar as populações negras em todo o estado”, explicou.

Além do Pacto Goiás Sem Racismo, o Governo de Goiás implementou outras ações, como o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) e o Centro de Referência Estadual da Igualdade (CREI). O governo também distribui cartilhas contra o racismo nas escolas e, durante o evento, entregou 60 cartões do Crédito Social, no valor total de R$ 390 mil, para líderes quilombolas e de outras minorias sociais que concluíram o curso Apreender a Empreender Social em parceria com o Sebrae.