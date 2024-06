SUS aprova rivastigmina, tratamento pioneiro para demência no Parkinson

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação da rivastigmina no Sistema Único de Saúde (SUS). Este medicamento é o único registrado no Brasil para tratar demência associada à doença de Parkinson.

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) recomendou a inclusão, evidenciando a eficácia do tratamento no controle dos sintomas cognitivos. Cerca de 30% dos pacientes com Parkinson desenvolvem demência, e até agora, não havia tratamento disponível no SUS.

A demência associada ao Parkinson provoca lentidão cognitiva, déficits de atenção e memória, alucinações, delírios e apatia.

“O envelhecimento da população é uma realidade. A doença de Parkinson, sem cura, afeta muitos brasileiros. O SUS precisa oferecer tratamentos que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas, seus familiares e cuidadores”, disse Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde.

O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ficando atrás apenas do Alzheimer. Existem entre 100 e 200 casos de Parkinson para cada 100 mil indivíduos acima dos 40 anos, com incidência maior após os 60 anos.

O SUS já oferece tratamentos medicamentosos, fisioterapia, e implantes de eletrodos e geradores de pulsos para estimulação cerebral para pacientes com Parkinson, visando deter a progressão da doença e reduzir os sintomas.