Festas juninas registram alta nos acidentes com queimaduras

Durante as festas de São João, que se estendem pelo mês de julho, o cuidado deve ser redobrado. Com a manipulação de fogos de artifício e fogueiras típicas, muitos acidentes são reportados. As mãos são as mais atingidas, conforme relata Antonio Carlos da Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM).

Segundo levantamento da SBCM com dados do Ministério da Saúde, as queimaduras de segundo grau são as mais comuns, afetando principalmente mãos e punhos, mas também braços, tronco, rosto e olhos. Esses acidentes, que podem levar à morte ou causar lesões graves e permanentes, têm como principais vítimas homens de 15 a 50 anos. “Explosões de fogos causam queimaduras graves e frequentemente resultam em amputações ou deformidades dos membros superiores e da face”, afirma Costa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que cerca de 180 mil pessoas morrem anualmente devido a queimaduras, sendo a quinta causa mais comum de lesões não fatais na infância. As queimaduras podem provocar morbidade, hospitalização prolongada, desfiguração, cicatrizes e incapacidade. No primeiro trimestre de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou quase 5 mil internações por queimaduras, com uma média de 52 internações diárias. Em 2023, foram 19.522 internações, e nos três primeiros meses de 2024, 34.567 atendimentos ambulatoriais por queimaduras.

Durante as festas de São João, os fogos de artifício representam o maior perigo para as mãos, destaca o especialista. Explosões causam queimaduras graves e amputações. “Fogueiras, ao serem acesas com materiais inflamáveis como papel, madeira seca ou álcool, podem causar estalos e estilhaços que atingem as mãos, provocando queimaduras”, explica Costa. Em caso de queimaduras leves, ele recomenda lavá-las com água corrente por dez minutos e aplicar compressa fria. Queimaduras graves exigem atendimento médico imediato.

Tipos de queimaduras As queimaduras são classificadas pela profundidade da lesão na pele.

Primeiro grau: lesões apenas na camada epidérmica. Segundo grau: afeta a epiderme e a camada superficial ou profunda da derme. Terceiro grau: compromete a pele, tecidos subcutâneos, músculos, tendões e até ossos.

Recomendações importantes A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão oferece orientações para prevenir e tratar queimaduras:

Siga todas as instruções de segurança ao usar fogos de artifício. Mantenha distância segura e nunca aponte fogos na direção de pessoas, animais ou objetos inflamáveis.

Mantenha distância segura das fogueiras para evitar queimaduras pelo calor intenso. Nunca deixe crianças desacompanhadas perto das fogueiras e evite brincar próximo a elas.

Supervisione constantemente as crianças durante as festividades para evitar que se envolvam em atividades perigosas.

Em caso de acidente, não remova tecidos grudados na pele queimada ou corpos estranhos da área afetada.

Não aplique manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer substância sobre a queimadura; apenas um profissional de saúde deve tratar a área afetada.