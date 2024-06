OMS Emite Novo Alerta Sobre Medicamentos Falsificados: Ozempic

A OMS emitiu um novo alerta sobre a falsificação de medicamentos, destacando o aumento de casos envolvendo o Ozempic, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e na perda de peso. A semaglutida, princípio ativo do Ozempic, tem sido alvo de falsificações, com lotes identificados no Brasil, Reino Unido, Irlanda do Norte e Estados Unidos entre outubro e dezembro de 2023.

Desde 2022, a OMS tem registrado um aumento significativo de relatórios de falsificações de semaglutida. “Medicamentos falsificados podem ter efeitos adversos graves, incluindo complicações de saúde decorrentes de níveis inadequados de glicose e peso”, informou a organização.

Para prevenir esses riscos, a OMS recomenda que pacientes comprem medicamentos com receita de profissionais licenciados e evitem fontes desconhecidas. “Verifique sempre a embalagem e validade dos medicamentos e armazene corretamente semaglutidas injetáveis na geladeira”, orientou a OMS.