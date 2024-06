Ministério da Saúde estende vacinação contra dengue a mais faixas etárias para evitar perdas de vacinas

Follow on X

Para evitar desperdício de vacinas contra a dengue próximas do vencimento, o Ministério da Saúde expandiu o público-alvo da imunização. Doses com validade até 30 de junho e 31 de julho serão aplicadas em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, ao invés de apenas em jovens de 10 a 14 anos.

Em uma nota técnica, a pasta sugere que estados com municípios ainda não contemplados recebam doses remanejadas próximas do vencimento. Nos estados onde todos os municípios já foram contemplados, a faixa etária ampliada será de 6 a 16 anos.

Se esses procedimentos não forem suficientes para esgotar as doses, a vacinação poderá ser estendida a pessoas de 4 a 59 anos, conforme a bula do imunizante Qdenga, com decisão a cargo dos gestores municipais.

Para assegurar a aplicação da segunda dose, com intervalo de 90 dias, estados e municípios devem comunicar a estratégia via e-mail para [email protected]; [email protected]; [email protected].

“O Ministério da Saúde informa que esta é uma estratégia temporária e excepcional, válida apenas para vacinas com prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024”.