Saúde: 125 municípios ainda não aderiram ao censo das UBS

O Ministério da Saúde informou que 94% dos municípios do Brasil manifestaram interesse em participar do Censo das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Apesar disso, 125 cidades de outros estados e do Rio Grande do Sul, afetadas por enchentes, ainda não aderiram. A adesão pode ser feita até 31 de julho pelo sistema Gerencia APS na plataforma e-Gestor.

O censo tem como objetivo aprimorar a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) e fortalecer programas de atenção primária, assegurando acompanhamento qualificado no SUS. Visa identificar demandas e desafios enfrentados pelas UBS e orientar soluções para os principais gargalos que dificultam o acesso aos serviços.

O levantamento coletará dados sobre a composição das equipes de saúde, infraestrutura, saúde digital e acesso a diagnósticos e medicamentos. A participação é voluntária, mas fundamental para alcançar uma base sólida de informações, promovendo um futuro mais saudável para todos no Brasil.