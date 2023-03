Sintomas do Câncer de Bexiga

O câncer de bexiga está entre os 10 tumores mais comuns, sendo o 9º tumor maligno mais recorrente nas mulheres e o 4º entre os homens. Esse carcinoma urológico é bastante perigoso pois, muitas vezes, tem sintomas discretos, o que dificulta o diagnóstico. Apesar disso, existem alguns sinais de alerta que podem indicar a presença dessa doença logo no seu início. São eles:

Polaciúria (vontade de urinar com mais frequência que o normal em pequenas quantidades);

Disúria (dor ou queimação ao urinar);

Urgência em urinar;

Fluxo de urina fraco.

E, por fim, o sintoma principal: a hematúria, que é a perda de sangue na urina. É importante saber que esse sangramento pode ser intermitente, ou seja, acontecer uma única vez, cessar e recomeçar em intervalos. Sendo assim, é fundamental estar atento a qualquer alteração!

Em casos mais graves ou quando o câncer já está avançado, o paciente pode experienciar:

Anemia;

Perda de apetite e emagrecimento;

Dor óssea e lombar;

Impossibilidade de urinar.

Vale lembrar, ainda, que o diagnóstico precoce é fundamental, pois o câncer de bexiga é altamente tratável com grande chance de cura. O diagnóstico é feito pelo ultrassom do trato urinário, exames de urina como a citologia e o exame endoscópico da uretra e da bexiga. O tratamento vai depender do grau e estadiamento do tumor, nos casos de tumor localizado ao revestimento interno da bexiga e feita a ressecção endoscópica. Quando o tumor invade a parede muscular da bexiga, em geral o tratamento indicado é a cistectomia (retirada da bexiga).

É fundamental estar atento aos sinais do corpo e em dia com exames e consultas médicas com o urologista.

