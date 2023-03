Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Investigação de hematúria

A hematúria ou sangue na urina pode ter origem em qualquer ponto do trato urinário, incluindo rins, ureter, bexiga, próstata ou uretra. Pode estar relacionada a uma simples infecção urinária, mas também ser um sinal de doença grave, como câncer de bexiga, rins ou de próstata. Outras doenças que podem causar hematúria são o cálculo renal, hiperplasia benigna da próstata, glomerulonefrite, doença policística renal, entre outras.

A Tomografia Computadorizada de Vias Urinárias (Urotomografia) permite avaliar as vias urinárias, e estudar os dutos que transportam a urina produzida pelos rins até a bexiga, para ser eliminada.

A Urotomografia é realizada obrigatoriamente com contraste iodado que é administrado por via endovenosa e o distribui entre as estruturas com fluxos sanguíneos, realçando as estruturas hipervascularizadas, que podem ser tumores ou processos inflamatórios.

A Urotomografia tem utilidade no diagnóstico de anormalidades que causam hematúria.

