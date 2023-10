Setor de Bares e Restaurantes no Brasil Amarga Prejuízos em Agosto

Em todo o território brasileiro, um estudo recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que o número de estabelecimentos nesse setor que encerrou o mês de agosto no prejuízo aumentou em 5%. Os dados, divulgados para a Agência Brasil nesta quinta-feira (12), apontam que 24% das empresas enfrentaram dificuldades financeiras no mesmo período, enquanto 34% conseguiram manter o equilíbrio e 41% alcançaram lucro.

A principal causa apontada para o saldo negativo nas finanças dos bares e restaurantes foi a queda nas vendas, observada por 82% dos entrevistados. Outros fatores que contribuíram para os prejuízos incluíram a redução do número de clientes (67%), dívidas pendentes (43%), e o aumento dos custos dos insumos (36%). A pesquisa entrevistou 1.979 proprietários de bares e restaurantes em todo o Brasil entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro.

O levantamento também destacou que as empresas mais recentes são as que mais sofreram prejuízos. Das empresas com idade entre um e três anos, 33% relataram prejuízos, enquanto esse percentual cai para 18% entre os estabelecimentos com mais de 10 anos de operação. O tamanho da empresa também se mostrou um fator significativo, com 33% dos bares e restaurantes com faturamento de até R$ 1 milhão encerrando o mês de agosto no vermelho, em comparação com apenas 8% daqueles com um faturamento superior a R$ 4,8 milhões.

Um exemplo local que ilustra a situação é o caso de Carlos Eduardo Vellozo, um empreendedor de 41 anos em Brasília. Atuando no setor por oito anos, ele enfrentou três meses seguidos de prejuízo. Começou com um serviço de entrega (delivery) e, posteriormente, expandiu para um restaurante com mesas na região de Asa Norte, em Brasília. Contudo, diante de dificuldades financeiras, optou por voltar exclusivamente ao serviço de entrega.