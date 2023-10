Brasil e Argélia Alcançam Acordo Histórico para Exportação de Carne de Frango

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, anunciou hoje em Brasília que o mercado argelino está agora aberto para a carne de frango produzida no Brasil. Este marco histórico foi alcançado após extensas negociações e a revisão de certificados e auditorias que fundamentaram a análise e estabelecimento de rigorosos requisitos fitossanitários para a importação desse produto.

O Brasil, sendo o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango no mundo, reforça sua posição como um fornecedor de confiança e competitividade global. Atualmente, cerca de 36% da produção nacional de carne de frango é destinada ao mercado internacional.

O sucesso desse empreendimento é resultado de uma colaboração íntegra entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Em 2023, até agosto, as exportações brasileiras de carne de frango atingiram a impressionante marca de US$ 6,73 bilhões, representando um aumento de 5,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No ano passado, o Brasil exportou carne de frango no valor de US$ 9,52 bilhões, com um total de 4,6 milhões de toneladas para 170 mercados diferentes. Entre os principais importadores dessa carne brasileira destacam-se a China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Esse novo acordo com a Argélia é mais um passo importante na expansão do alcance global da indústria de carne de frango do Brasil.