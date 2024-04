Secretaria da Economia lidera iniciativa de energia limpa no governo estadual

A Secretaria da Economia se destaca pelo pioneirismo na adoção de energia limpa dentro do Governo de Goiás, graças à moderna Usina Fotovoltaica instalada no Complexo Fazendário, em Goiânia, que está operacional desde setembro de 2023. Em apenas sete meses, essa iniciativa já resultou em uma economia significativa de R$ 380 mil, além da geração de 677,1 megawatts-hora (MWh) de energia.

Com o lançamento do Programa de Eficiência Energética do Estado, a Secretaria da Economia tornou-se um modelo de sustentabilidade e gestão eficiente de recursos para os demais órgãos públicos do Executivo Estadual.

“A instalação da Usina Fotovoltaica no Complexo Fazendário desde setembro de 2023 já nos proporcionou uma economia substancial de recursos e contribuiu para a redução das emissões de carbono”, destacou a secretária da Economia, Selene Peres.

“Estamos não apenas visando reduzir despesas para alcançar resultados fiscais, mas também promovendo a qualidade dos gastos públicos e incentivando a sustentabilidade”, acrescentou.

O Programa de Eficiência Energética do Governo de Goiás, lançado recentemente pelo governador Ronaldo Caiado em 24 de abril, tem como meta economizar mais de R$ 25 milhões por ano com energia elétrica, o que representa mais de 20% do consumo do Executivo Estadual. O objetivo é que o estado seja totalmente abastecido com fontes de energia renovável.

Com a implementação do Programa de Eficiência Energética, Goiás se tornará uma referência nacional em uso inteligente e responsável de energia elétrica.

“Goiás está na vanguarda. Este é mais um passo em direção a políticas mais modernas em termos de respeito ao meio ambiente e de economia para o estado”, afirmou Caiado, que visa alcançar 100% do abastecimento de energia elétrica do estado com fontes renováveis.

A economia será alcançada por meio da aquisição, por meio de licitação, de energia proveniente de fontes limpas, como placas fotovoltaicas e pequenas centrais hidrelétricas, que têm custo inferior. A previsão é que os contratos sejam firmados em outubro e que a migração comece a partir de novembro.

Clique aqui e conheça mais detalhes sobre o Programa de Eficiência Energética.