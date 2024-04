Programação diversificada no Cine Teatro São Joaquim para maio: Palestras e Shows em destaque

A cidade de Goiás se prepara para receber uma série de eventos culturais imperdíveis no Cine Teatro São Joaquim, uma das unidades da Secretaria de Estado da Cultura, como parte do Projeto “Estado de InterAção” para o mês de maio. A programação, meticulosamente elaborada, traz uma variedade de atividades, desde palestras informativas até espetáculos emocionantes.

O projeto, que busca promover uma interação dinâmica entre diferentes formas de expressão artística, dará início às suas atividades na sexta-feira, dia 3 de maio, às 19 horas, com uma palestra que abordará o papel das Mulheres nas Artes Cênicas, intitulada “Revoluções, Subversões e Reconstruções”, conduzida por Mariana Pimentel, proveniente do Rio de Janeiro.

No dia 23 de maio, quinta-feira, às 08 horas, o Grupo Asas do Picadeiro, diretamente de Goiás, encantará o público com o espetáculo circense infantil “Pacha Mama”. Às 19 horas do mesmo dia, Bruno Caldas, do Distrito Federal, conduzirá uma palestra enriquecedora sobre “O Audiovisual no Cerrado Brasileiro”.

Em continuidade, no dia 24 de maio, sexta-feira, às 19 horas, será a vez de Flávio Helder Azevedo, com experiência em São Paulo e Rio de Janeiro, compartilhar seus conhecimentos na palestra “Captação de Recursos de Mecanismos Públicos de Fomento”. E para encerrar com chave de ouro, no sábado, 25 de maio, a partir das 20 horas, a talentosa cantora Cláudia Vieira protagonizará o show “Laços”.

“Preparamos uma série de eventos de formação e apresentações culturais que irão dinamizar e promover uma ocupação rica e diversa”, afirma Rainy Ághata, idealizadora e produtora executiva da Cereja do Cerrado Produções, responsável pela coordenação do projeto.

Ocupação Artística: O “Estado de InterAção no Teatro São Joaquim” é um projeto de ocupação artística que visa enriquecer o ambiente cultural do cine teatro. Durante seis meses, até agosto de 2024, diversas atividades culturais gratuitas serão oferecidas à comunidade, abrangendo apresentações da cultura popular, atrações musicais, teatrais, circenses e de dança, além de eventos de formação, como oficinas e palestras.

O evento, contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo, um mecanismo de fomento operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), promete uma programação diversificada, com a participação de artistas locais, regionais e nacionais, voltada para públicos de todas as idades.