Safra de grãos 2023/2024: Brasil projeta colheita de 316,7 milhões de toneladas, aponta a Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou hoje que a produção brasileira de grãos na safra 2023/2024 atingirá 316,7 milhões de toneladas, revelando uma diminuição de 4,7 milhões de toneladas, representando 1,5% a menos do que o registrado na safra anterior.

De acordo com o relatório, o atual percentual de área plantada está abaixo do período correspondente na safra anterior, devido principalmente a condições climáticas desfavoráveis, com excesso de chuvas nas regiões Sul e Sudeste e baixa precipitação no Centro-Oeste.

Além disso, o documento da Conab indica um crescimento de 0,5% na área cultivada, atingindo 78,9 milhões de hectares. Esta previsão abrange as culturas de primeira safra, com o plantio estendendo-se até dezembro, bem como as culturas de segunda e terceira safras e as de inverno, cujos plantios serão encerrados em junho.

Destaques da Safra:

Soja e Milho: A soja é projetada para alcançar uma produção de 162,4 milhões de toneladas, refletindo um crescimento de 2,8% na área plantada, consolidando ainda mais o Brasil como o maior produtor mundial da oleaginosa.

Quanto ao milho, houve uma redução de 5% na área total a ser cultivada, estimada em 21,1 milhões de hectares, com a produção prevista em 119,1 milhões de toneladas.

Algodão: Para o algodão, espera-se um crescimento de 4,2% na área plantada, totalizando 1,73 milhão de hectares, com uma produção de 3,04 milhões de toneladas de pluma.

Arroz e Feijão: Em relação ao arroz, há uma expectativa de crescimento de 5,2% na área plantada, com uma produção de 10,8 milhões de toneladas. O mesmo cenário se aplica ao feijão, com um crescimento previsto de 3,3% na área total a ser plantada nas três safras, estimada em 2,8 milhões de hectares e uma produção total de 3,1 milhões de toneladas no país.