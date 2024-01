Renovação da Praça Cívica: Prédios históricos ganham novo visual

A transformação gradual da Praça Cívica está se tornando uma realidade visível para todos. A iniciativa de revitalização das fachadas dos edifícios, que teve início em julho de 2023 sob a supervisão da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), está progredindo notavelmente, e, agora, cinco meses depois, as novas cores começam a se destacar entre o verde exuberante das árvores que adornam o coração da capital goiana.

O Centro Cultural Marietta Telles Machado, que foi o primeiro edifício a passar pelo processo de renovação, está atualmente em uma fase avançada das obras. Grande parte do prédio já foi cuidadosamente pintada em tons de branco e salmão, conferindo-lhe uma nova vitalidade. Neste momento, a equipe de trabalho concentra seus esforços na pintura da parte interna do pátio e na instalação de pingadeiras metálicas.

A secretária de Estado, Yara Nunes, enfatiza a importância do trabalho prévio à pintura, que inclui reparos em rachaduras, marquises e pingadeiras, correção de fissuras, trincas, infiltrações e outros problemas comuns em edifícios históricos. “Estamos empenhados em preservar e valorizar nosso patrimônio histórico, dando vida a esse espaço tão significativo para os goianos”, destaca a secretária.

O investimento do governo estadual para essa empreitada foi de R$ 3,5 milhões, e os resultados já são visíveis. A Praça Cívica começa a ostentar novos tons de azul e branco com o progresso das obras na fachada frontal, lateral esquerda e direita do edifício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). O Palácio das Esmeraldas também passou por reparos nas trincas e fissuras, com a atual fase dedicada à recuperação dos balaústres danificados do guarda-corpo da varanda frontal, incluindo acabamentos de parede e guarda-corpo, mantendo sua tradicional cor verde.

Para o primeiro semestre de 2024, o cronograma contempla o início das obras no prédio principal da antiga Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a restauração completa do Museu Zoroastro Artiaga, prometendo ainda mais cores e vida para a emblemática Praça Cívica de Goiânia.