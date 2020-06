Remédio para emagrecer, pode?

O tratamento da obesidade com medicações ainda é um assunto que gera muitas críticas e dúvidas.

É importante lembrar que o uso de medicações não cura a obesidade, mas auxilia no controle da doença e na redução de suas complicações.

As medicações jamais deverão ser usadas de forma isoladas no tratamento. A mudança de estilo de vida com dieta, prática de atividade física e terapia comportamental sempre devem estar associadas.

A escolha da medicação é feita de acordo com a avaliação individual do paciente. Os riscos da medicação devem ser comparados aos riscos da persistência da obesidade.

A medicação é mantida apenas se for segura e eficaz para o paciente.

IMPORTANTE: a obesidade é uma doença crônica e deve ser tratada como tal. Não interrompa o tratamento sem a orientação de seu médico.

