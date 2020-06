Reino Unido e Japão buscam acordo de livre comércio este ano, enquanto as negociações começam

A Grã-Bretanha começará a negociar um acordo comercial pós-Brexit com o Japão na terça-feira, segundo o qual o governo disse que ambos os lados esperam que entre em vigor até o final deste ano.

Depois de décadas terceirizando sua política comercial para a União Europeia, a Grã-Bretanha começou a negociar acordos de livre comércio com países de todo o mundo, e no mês passado iniciou negociações formais com os Estados Unidos.

Os acordos comerciais normalmente levam anos para serem concluídos. A Grã-Bretanha também espera chegar a um acordo comercial com a UE até o final do ano.

As conversações serão realizadas por videoconferência e serão iniciadas pela ministra britânica do Comércio, Liz Truss, e pelo ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Toshimitsu Motegi, na terça-feira.

“Este acordo fornecerá mais oportunidades para empresas e indivíduos em todas as regiões e países do Reino Unido e ajudará a impulsionar nossas economias após os desafios econômicos sem precedentes impostos pelo coronavírus”, disse Truss em comunicado.

A Grã-Bretanha disse que pretendia chegar a um acordo que se baseia no acordo existente do Japão com a UE, incluindo áreas como o comércio digital.