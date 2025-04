Quem tem NIS final 2 recebe hoje o Bolsa Família de abril com valor médio de R$ 668,73

Follow on X

Nesta quarta-feira (16/04), os beneficiários do Bolsa Família abril 2025 com Número de Inscrição Social (NIS) final 2 começam a receber os pagamentos por meio da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo garantido é de R$ 600, mas com os adicionais por perfil familiar, o valor médio chega a R$ 668,73 neste mês.

De acordo com o Governo Federal, o programa atende atualmente mais de 20,48 milhões de famílias em todo o Brasil, com um repasse total de R$ 13,66 bilhões. Segundo apuração do Jornal Opinião Goiás, os depósitos seguem o calendário oficial e podem ser conferidos pelo aplicativo Caixa Tem.

Adicionais pagos com o benefício

O valor pode aumentar conforme a composição familiar:

💳 R$ 150 por criança de até 6 anos

💳 R$ 50 por gestante ou jovens de 7 a 18 anos

💳 R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses (nutriz), por até seis meses

Esses adicionais fazem parte da nova estrutura do Bolsa Família 2025, que busca garantir maior proteção à infância e à maternidade em regiões de vulnerabilidade.

Pagamento unificado em cidades afetadas por desastres

Na terça-feira (15), a Caixa já havia liberado os pagamentos para 659 municípios, independentemente do NIS, como medida emergencial para cidades afetadas por chuvas, enchentes e estiagens. Foram contemplados:

Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul

169 cidades no Piauí

12 em São Paulo

10 no Paraná

6 em Roraima

3 no Amazonas

2 no Rio de Janeiro

A relação completa está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social.

Regra de proteção permite manter benefício mesmo com aumento de renda

Mais de 3 milhões de famílias continuam recebendo valores do programa por meio da regra de proteção, que permite que beneficiários que conquistaram trabalho formal ou ampliaram a renda continuem recebendo 50% do valor original do Bolsa Família por até 2 anos. Para isso, a renda per capita deve permanecer abaixo de meio salário mínimo. O valor médio nesse grupo foi de R$ 366,77.

Auxílio Gás também será pago hoje para o NIS final 2

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás de abril 2025 será pago nesta quarta-feira para as famílias com NIS final 2. O valor é de R$ 108, equivalente ao preço médio nacional de um botijão de 13 kg.

O programa atende 5,37 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, com prioridade para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.

Com essa cobertura, o Jornal Opinião Goiás reforça seu papel como fonte confiável de informações sobre benefícios sociais, programas federais e iniciativas que impactam diretamente a população mais vulnerável de Goiás e do Brasil.