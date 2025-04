Entenda o que é teste ergométrico e por que ele é essencial para a saúde do coração

5/5 - (1 voto)

O tete ergométricos, conhecido como teste de esforço, é realizado com o objetivo de analisar como o coração se comporta em situações de atividade física. O paciente é submetido a uma caminhada controlada ou pedalada em bicicleta ergométrica enquanto é monitorado por equipamentos específicos.

Indicado para pacientes com sintomas cardíacos ou que desejam iniciar atividades físicas com segurança, o exame avalia arritmias, isquemia do miocárdio, hipertensão e o desempenho cardiovascular.

Por ser um exame não invasivo e de baixo risco, é utilizado tanto para diagnóstico quanto para prevenção e acompanhamento de problemas cardíacos. Seu cardiologista poderá recomendar o teste como parte de um check-up completo de saúde.

