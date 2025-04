Brasil bate recorde na abertura de pequenos negócios no 1º trimestre de 2025 e sobe no ranking global

Follow on X

O empreendedorismo brasileiro teve um início de ano histórico. Nos três primeiros meses de 2025, o país registrou a abertura de mais de 1,4 milhão de pequenos negócios, número recorde desde que a série histórica do Sebrae começou a ser medida.

O destaque ficou com os microempreendedores individuais (MEIs), que representaram 78% das novas inscrições de CNPJ. O crescimento foi de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as micro e pequenas empresas tradicionais tiveram alta de 28% na mesma base de comparação.

Segundo apuração do Jornal Opinião Goiás, o aumento está diretamente ligado a políticas públicas de desburocratização, acesso ao crédito e estímulo à formalização, adotadas nos últimos meses.

Serviços lideram a criação de empresas

Somente em março, o setor de serviços concentrou 63,7% das novas aberturas de empresas, confirmando a tendência de liderança absoluta nesse segmento. Comércio e indústria de transformação vêm logo atrás na lista dos mais procurados por quem decide empreender.

Regiões com maior volume de novos negócios

A pesquisa aponta que os estados do Sudeste, Sul e Nordeste seguem na frente na criação de pequenos negócios. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram em volume de novos registros.

Brasil avança no ranking global de empreendedores

Com cerca de 47 milhões de pessoas à frente de algum tipo de negócio, o Brasil também se destacou no cenário mundial. A Taxa de Empreendedores Estabelecidos — ou seja, aqueles que têm um negócio há mais de três anos — passou de 8,7% em 2020 para 13,2% em 2024.

Esse crescimento fez o país subir duas posições no ranking global, saindo da 8ª para a 6ª colocação, à frente de economias como Estados Unidos, Itália e Reino Unido.

O Jornal Opinião Goiás continua acompanhando de perto os movimentos da economia e os avanços do empreendedorismo nacional, especialmente aqueles que impactam a geração de renda e oportunidades para os brasileiros.