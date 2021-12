Qual a relação entre Rinite e Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)

A Rinite Alérgica pode estar associada a hipertrofia das conchas inferiores (cornetos) e possíveis desvios do septo nasal, que resultam em aumento da resistência nasal, com consequente aumento da obstrução nasal, provocando abertura da boca, com queda e posteriorização da língua e aumento da obstrução faríngea. Esses mecanismos explicam a relação da Rinite com a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS).

Entre os principais sintomas da Rinite, além da obstrução nasal, estão a sonolência, fadiga e irritabilidade que se assemelham ao quadro clínico dos pacientes com SAOS. Estes sintomas podem ser originários do próprio quadro alérgico ou devido à consequência da obstrução nasal, que impacta diretamente na qualidade do sono.

Mesmo que a presença e gravidade da Rinite não determine a gravidade da SAOS, é considerada fator de risco para o aparecimento dos Distúrbios Respiratórios Obstrutivos do Sono. Além disso, os pacientes com sintomas de obstrução nasal apresentam paradas respiratórias (apneias) mais longas e mais frequentes. Outro fator importante é que na Rinite Alérgica ocorre aumento de mediadores inflamatórios que podem influenciar na qualidade do sono do indivíduo.

Portanto, é essencial na avaliação dos Distúrbios Respiratórios do Sono fazermos uma avaliação multidisciplinar, diagnosticar e tratar todos os possíveis fatores de riscos associados à SAOS, como Rinite Alérgica, Obesidade, Tabagismo, Alcoolismo, Sedentarismo, entre outros.

