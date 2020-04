Qual a função do Teste Ergométrico?

O teste ergométrico avalia de forma ampla o funcionamento cardiovascular, quando submetido a esforço físico gradualmente crescente. São observados os sintomas, as oscilações da frequência cardíaca, da pressão arterial e do eletrocardiograma antes, durante e após o esforço.

Como é feito o teste ergométrico? São fixados eletrodos no tórax do paciente para que seja registrado o eletrocardiograma ao longo do exame. No braço direito do paciente, é posicionado um aparelho de pressão arterial, que irá fazer medições a cada dois minutos – antes, durante e depois do exame de esforço. A seguir, o paciente inicia o exercício de andar, correr ou pedalar em uma esteira rolante ou bicicleta ergométrica, seguindo o protocolo de exame escolhido pelo cardiologista.

O teste ergométrico é indicado pelo cardiologista para diagnosticar e avaliar a doença coronária; avaliar a capacidade funcional cardiorrespiratória; detectar arritmias, anormalidades da pressão arterial e isquemia miocárdica; prescrição de exercícios físicos.

