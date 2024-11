Quais são os riscos da gravidez tardia?

Gravidez em idade mais avançada, a partir dos 35 anos, pode trazer alguns riscos adicionais. Com o passar dos anos, aumentam as chances de alterações cromossômicas no feto, conhecidas como aneuploidias, que são alterações no número de cromossomos. Além disso, mulheres que já tiveram gestações anteriores, especialmente com múltiplas cesáreas, podem ter mais probabilidade de placentação anormal, como a placenta prévia, que eleva o risco de hemorragias durante a gestação.

Também há maior predisposição a algumas doenças durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia (hipertensão arterial) e o diabetes gestacional. Mulheres a partir dos 35 anos têm maior probabilidade de desenvolver essas condições, e aquelas que já possuem doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, precisam de um cuidado ainda mais especial.

👩‍⚕️ Dica: Se você está planejando engravidar após os 35 anos, é importante manter o controle de quaisquer condições crônicas e realizar um acompanhamento médico de perto. A prevenção e o cuidado são essenciais para uma gravidez saudável! ❤️

