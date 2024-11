Lipoenxertia de glúteo pode ter risco. Entenda!

A lipoenxertia de glúteos, técnica de aumento do bumbum com gordura do próprio paciente, pode trazer riscos que nem sempre são conhecidos. Apesar de ser um procedimento cada vez mais procurado por oferecer contornos naturais e uma recuperação mais rápida em comparação às próteses de silicone, ele requer atenção.

Um dos principais riscos é a embolia gordurosa, uma complicação grave que ocorre quando partículas de gordura entram na corrente sanguínea e obstruem vasos nos pulmões. Essa condição pode afetar a respiração e, em casos mais graves, ser fatal. Além disso, a reabsorção da gordura injetada é comum, o que reduz o volume desejado e, por isso, o cirurgião geralmente injeta uma quantidade extra.

Para reduzir riscos, o profissional deve possuir um profundo conhecimento da anatomia e utilizar técnicas específicas, como evitar a aplicação em camadas muito profundas. A experiência e o cuidado do cirurgião são fundamentais para um resultado seguro e satisfatório.

