Quais os sintomas do Hipotireoidismo?

Hipotireoidismo é um distúrbio da tireoide decorrente da redução da produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina) ou de sua ação. Com isso, ocorre a desregulação do metabolismo e de várias outras funções. Afeta principalmente as mulheres, e geralmente tem história familiar positiva.

Fique atento aos principais sintomas:

-Indisposição, fadiga e sonolência;

-Dor muscular e nas articulações;

-Pele ressecada, queda de cabelo e unhas quebradiças;

-Irregularidade menstrual;

-Constipação e digestão lenta;

-Lentidão de raciocínio, depressão;

-Redução da libido;

-Ganho de peso discreto, geralmente devido retenção hídrica;

-Inchaço em face, ao redor dos olhos e em membros inferiores.

