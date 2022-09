Quais os sinais e sintomas do câncer de pênis?

O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir dos 50 anos, mas que pode afetar homens mais jovens. Alguns fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, como: má higiene, infecção pelo HPV e estreitamento do prepúcio em homens que não fizeram a circuncisão.

Mas você sabe quais são os sinais e sintomas do câncer de pênis?

A manifestação clínica mais comum do câncer de pênis é uma ferida ou úlcera persistente, ou também uma tumoração localizada na glande, prepúcio ou corpo do pênis. A presença de um desses sinais, associados a uma secreção branca (esmegma), pode ser um indicativo de câncer no pênis. Nesses casos, é necessário consultar um urologista.

Através da biópsia incisional feita com a remoção de um fragmento de tecido da lesão suspeita é realizada o diagnóstico do câncer de pênis. Se realizado o tratamento nos estágios iniciais, o câncer de pênis tem altas chances de cura.

Muitos pacientes demoram a procurar um médico quando os sintomas iniciais aparecem, dificultando o tratamento e aumentando o risco de amputação do pênis que traz consequências físicas, sexuais e psicológicas ao homem.

Em casos de qualquer ferida ou úlcera no pênis, procure o urologista para avaliação.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

